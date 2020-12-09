Воробьев — о состоянии Пашнина: «Под вопросом сотрясение мозга, ему зашили губу»
9 декабря 2020, 23:00
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о впечатлениях от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:3).
— В первом периоде «Ак Барс» был лучше, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Во втором и третьем мы играли хорошо. Две вещи, в чем соперник превосходил — борьба за нейтральные шайбы и реализация. У Пашнина под вопросом сотрясение мозга, ему зашили губу. Там был грязный силовой прием сзади, за который человек получил «5+20». Жалко, что не реализовали большинство, потому что за такое надо наказывать.
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