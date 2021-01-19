Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Хороший матч, хороший соперник, — сказал Воробьев. — Накал уровня плей-офф. Кроме большинства, мы сыграли сегодня здорово.

Семена Кошелева сразу поставили в первое звено? А почему он должен играть в других звеньях? Он хороший игрок. Как уже говорил, мы не делим звенья на первое и четвертое. Все сочетания у нас хорошие.

Прогнозы по возвращению Андрея Чибисова и Тэйлора Бека? Сейчас сложно сказать. Сегодня пробовали, но они не смогли выйти. Будем день за днем смотреть. Проблемы с реализацией у Николая Голдобина? У него сегодня была штанга, надо в «паутину» попасть. Клюшку поменял — не получилось. Будем смотреть дальше. Действительно, у него есть моменты. Это важно для форварда. Большинство? Сегодня нам пришлось немного поменять розыгрыш. Будем работать над этим. Мы должны все делать быстрее, — заявил тренер «Металлурга».

Ярославцы с 63 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Металлурга» — 61 очко и четвертая строчка на «Востоке».

(Михаил Скрыль)