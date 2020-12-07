Воробьев — о победе над «Салаватом»: «Хольм добавит нам огневой мощи»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:1).
— Обе команды вышли заряженными на борьбу. Рад, что нам удалось дожать соперника, забить трудовой гол в большинстве, а затем и в пустые ворота, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Что касается дисциплинарного штрафа Чибисова — это командные дела, и мы уже разобрались. Что-то не то сказал.
— Будете ли еще искать усиление для команды?
— Эта работа не заканчивается никогда. Но есть потолок зарплат, да и рынок сейчас отнюдь не заполнен игроками. Все время смотрим варианты, но на данный момент у нас такой состав.
— Оцените дебют Хольма.
— Для человека, не игравшего в течение девяти месяцев, он отлично вписался в состав. В конце выцарапал шайбу. Уверен, что он будет полезен в большинстве и добавит нам огневой мощи.
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