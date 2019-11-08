Владислав Третьяк: «Хотим, чтобы СКА, ЦСКА или любой наш чемпион сыграл с чемпионом НХЛ»

Президент ФХР Владислав Третьяк? выступает за проведение матча между командами КХЛ и НХЛ.

— Я сейчас еду в Канаду, разговор может быть, но пока это только разговоры, — цитирует Третьяка ТАСС. — Мы с удовольствием сыграем, мы хотим, все-таки, чтобы наша команда сыграла с их командой. Их команды мы видим, как они играют по телевидению, но мы хотели бы, чтобы СКА или ЦСКА, или любой наш чемпион сыграл с их чемпионом.

Последний раз команды из НХЛ и КХЛ встречались в 2010 году: СКА обыграл «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» уступило «Финиксу» («Аризона») (1:3).