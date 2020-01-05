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Владимир Юрзинов — о матче с «Ак Барсом»: «В овертайме больше повезло сопернику»

5 января 2020, 21:41
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Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов после поражения от «Ак Барса» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба казанцев.

— Хочу поздравить всех с Новым годом. По игре что хочу сказать — это был матч уровня плей-офф, где-то, к сожалению, третий и четвертый голы мы пропустили достаточно курьезные. В овертайме больше повезло сопернику.

Игра Основина и Михеева? Я считаю, что это хороший обмен для обеих команд. Для нас это вовремя — у нас в ротации есть всего 1 игрок, ряд хоккеистов травмированы. Это, конечно, проблема, но мы будем сражаться каждый матч.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/18531.html

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