Владимир Ткачев: «Стараюсь не обращать внимания на то, что являюсь одним из лучших бомбардиров»

Лучший бомбардир СКА и главная звезда питерского клуба Владимир Ткачев в интервью «СЭ» признался, что старается не обращать внимания на высокую результативность в этом сезоне.

— В этом сезоне КХЛ вы один из лучших бомбардиров лиги. Новый статус не мешает?

— Стараюсь не обращать на это внимания. Концентрируюсь на игре. Потому что знаю, где-то чуть-чуть расслабишься — сразу ничего не получается. По сути, ничего не изменилось. Просто сейчас я чувствую большую ответственность на играх.

— В «Салавате» ваша игра не была настолько заметной и результативной. Что изменилось?

— На самом деле, я сам не знаю, почему я не играл так в Уфе. Как я уже сказал, в СКА умеют готовить хоккеистов: у команды интересная система игры, а Алексей Николаевич Кудашов — хороший тренер. Возможно, именно эти факторы повлияли на результат. Плюс мне самому хотелось доказать, что могу играть намного лучше. Я изначально приехал в СКА с таким настроем — отступать было некуда. (Алена Гребенькова)

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