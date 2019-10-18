Владимир Ткачев: «Плот принял меня, как батя»

Лучший бомбардир СКА и главная звезда питерского клуба Владимир Ткачев в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с Сергеем Плотниковым и Йори Лехтеря?.

— Какие у вас отношения вне льда с Плотниковым и Лехтеря?

— Мы все общаемся. Когда я перешел в СКА — Плот принял меня, как батя. Очень помогал мне. С Лехтеря тоже общаемся. Отличные ребята.

— По слухам, вы собирались в «Эдмонтон», а Бурдасов поехал туда и вернулся. Не подкалываете друг друга на этот счет?

— Нет. Но я сразу ему говорил, что если он попробует в НХЛ — ему там понравится. Помню свои ощущения — там все по-другому. (Алена Гребенькова)

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