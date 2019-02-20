Владимир Ткачев – об игре с "Салаватом": "Матч был как в плей-офф"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев после поражения от "Салавата Юлаева"​ (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ прокомментировал момент с заброшенной шайбой и назвал причины неудачного исхода встречи, передает официальный сайт лиги.

− Нормально играли, немного не дотерпели в концовке. Матч был как в плей-офф, это для нас хорошая проверка. Думаю, это пойдет нам на пользу.

− В Уфе Ткачев стабильно забрасывает – очередной гол-шедевр.

− Не будем зацикливаться на этом, главное – играть, выполнять игровое задание и делать все на благо команды.

− О ситуации со второй шайбой в ваши ворота можешь рассказать?

− Нечего рассказывать, будем разбирать внутри команды. Не будем выносить никуда, разберем и сделаем выводы.

− Впереди – "Магнитка", и результат этого матча будет определяющим.

− Мы не думаем об этом, нужно просто выходить и играть, – приводит слова Ткачева пресс-служба "Ак Барса".

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