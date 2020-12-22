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Владимир Ткачев не будет отмечать 200-е очко в КХЛ

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Форвард СКА Владимир Ткачев поделился впечатлениями после матча с ЦСКА (4:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ. В этой игре он набрал 200-е очко в лиге.

«Могли довести до победы без овертаймов и буллитов, но так получилось, — цитирует Ткачева сайт КХЛ. — Хорошо, что выиграли. Даже не знал, что набрал 200-е очко в КХЛ. Мне сказали после игры, поэтому я не успел забрать шайбу. Отмечать не планирую, хочу еще больше набрать».

Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/22/478995.html

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