Лучший бомбардир СКА и главная звезда питерского клуба Владимир Ткачев в интервью «СЭ» рассказал, что помогает ему отвлечься от хоккея. Также он отметил, что мечтает сыграть за сборную России.

— У многих игроков падает результативность, потому что они до сих пор не перестроились к меньшим размерам.

— Я не могу говорить за них. Но, мне кажется, что в любом случае к узким площадкам просто нужно привыкнуть. Даже если первый год будет тяжело, после адаптации всем станет играть намного интереснее.

— Как вы считаете, переход в СКА приблизил вас к выступлению за сборную на высшем уровне?

— Я бы так не сказал. Чтобы играть на чемпионате мире и на Олимпиаде — нужно много работать, каждый раз что-то доказывать. Безусловно, я мечтаю сыграть за сборную. Главное — воспользоваться своим шансом.

— Вы любите компьютерные игры. Не мешает играть в хоккей?

— Сейчас мне приходится себя ограничивать, не без этого. Но я люблю поиграть, пострелять — это помогает немного отвлечься от хоккея. (Алена Гребенькова)

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