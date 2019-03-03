Владимир Ткачев: "Ак Барс" вылетел. Что будет дальше, я не знаю"

Форвард "Ак Барса" Владимир Ткачев после поражения в серии с "Авангардом" подвел итоги противостояния и всего сезона.

– После чемпионского года очень сложно принять то, что сейчас произошло. Тем не менее, соперника хочется поздравить с победой, они очень достойно играли, были лучше. Значит, не просто так они прошли дальше. С нашей стороны – много моментов, которые можно было поправить, много моментов просто не допустить, начиная с элементарных ошибок и заканчивая всем остальным.

− Насколько фактор скорости в этой серии сказался? Показалось, что "Авангард" был быстрее.

− Люди, которые смотрят хоккей, говорят, что эта серия была самая быстрая, самая активная, был очень хороший хоккей, очень скоростной. Мы не уступали, просто соперник забил один-два гола, они поймали кураж, уверенность в начале серии. Это, наверное, сказалось на следующих играх.

− С чем связать такое большое количество удалений со стороны "Ак Барса" в этой серии?

− Не будем обсуждать удаления, которые были сегодня, в серии. Но в течение сезона очень много мы удалялись. Не бывает такого, что мы в один момент – раз! – и перестали. Надо было поправлять это раньше. Это был один из ключевых моментов, который мы не поправили.

− Оцените, пожалуйста, свой сезон. Что дальше в приоритете – Казань или уезжать?

− Мы вылетели в первом раунде – конечно, сезон неудачный. Пока не владею никакой информацией по поводу своей дальнейшей судьбы. Мы закончили игровой сезон. Что будет дальше, пока не знаю. (Артур Еникеев)

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