Владимир Крикунов: «Сказали ребятам: «Вот ваше время, показывайте, что можете»

Главный тренер «Динамо» Владмир Крикунов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 ОТ).

— Дали отдохнуть наше первому звену и сказали другим ребятам: «Вот ваше время, показывайте, что вы можете». Опять нас подвели эти удаления, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Полыгалов удалился практически на последней минуте, остались в меньшинстве и пропустили гол. А так, я скажу, что ребята настроились и боролись. Многие давно не выходили на лед, но ничего получилось. По крайней мере у нас есть резерв на плей-офф, чтобы проводить там ротацию. Слава богу, вратари у нас пришли в норму. Оба в порядке. Все нормально.