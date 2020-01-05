Владимир Крикунов: «Было много моментов у ворот «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после победы над «Спартаком» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба бело-голубых.

— Игра была тяжелая, много моментов было у наших ворот. Бочаров сегодня сыграл здорово. Мы старались останавливать соперники и контратаковать. Это получилось сегодня. Особенно в начале второго периода. Игра Пулккинена во втором звене? Пока не очень доволен, но это первая игра.