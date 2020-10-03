«Витязь» разгромил «Динамо» из Риги в регулярном чемпионате КХЛ — 6:1. В составе подмосковного клуба 3 (2+1) очка набрал бывший форвард рижан Каспарc Даугавиньш.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Рига) — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Голы: Даугавиньш — 5 (Дэнфорт, Теденбю), 6:19 — 1:0. Дарзиньш — 3 (Индрашис), 7:21 — 1:1. Дэнфорт — 5 (Даугавиньш, Теденбю), 30:32 — 2:1. Хультстрем — 2 (Малыхин, Варфоломеев), 36:10 — 3:1. Варфоломеев — 1 (бол., Даугавиньш, Пыленков), 55:04 — 4:1. Даугавиньш — 6 (Теденбю), 56:14 — 5:1. Иванюженков — 1 (Ларичев, Попов), 59:08 — 6:1.

Вратари: Ежов — Проскуряков (Галимов, 40:00).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 24 (8+7+9) — 25 (9+9+7).

Судьи: Васильев, Спирин.

3 октября. Подольск. ЛД «Витязь».