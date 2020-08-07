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«Витязь» уступил «Амуру»

15:21
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«Витязь» в товарищеском матче уступил «Амуру» со счетом 1:2.

На шайбу Дмитрия Зайцева гости ответили точными бросками Станислава Кацубы и Владимира Бутухова.

Товарищеские матчи. Клубы

«Витязь» (Подольск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Кацуба (Величкин), 7:18 — 0:1. Зайцев (Бардаков), 18:07 — 1:1. Бутузов (Феоктистов), 26:44 — 1:2.

Броски: 41 (13+16+12) — 52 (17+17+18).

Вратари: Кочетков (59:36) — Лангхамер.

Судьи: Беляев, Оленин.

7 августа. Подольск. ЛД «Витязь».

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