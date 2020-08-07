«Витязь» уступил «Амуру»
15:21
«Витязь» в товарищеском матче уступил «Амуру» со счетом 1:2.
На шайбу Дмитрия Зайцева гости ответили точными бросками Станислава Кацубы и Владимира Бутухова.
Товарищеские матчи. Клубы
«Витязь» (Подольск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Кацуба (Величкин), 7:18 — 0:1. Зайцев (Бардаков), 18:07 — 1:1. Бутузов (Феоктистов), 26:44 — 1:2.
Броски: 41 (13+16+12) — 52 (17+17+18).
Вратари: Кочетков (59:36) — Лангхамер.
Судьи: Беляев, Оленин.
7 августа. Подольск. ЛД «Витязь».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...