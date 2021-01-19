«Витязь» обыграл «Сибирь», у Дэнфорта два очка

«Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» (3:1). По два очка (1+1) в составе подмосковного клуба набрали Якуб Ержабек и Джастин Дэнфорт.

После этой победы «Витязь» набрал 49 очков и приблизился к «Спартаку», который находится на восьмом месте на «Западе» с 50 очками. «Сибирь» на девятом месте на «Востоке» с 44 очками.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Теденбю — 14 (бол., Даугавиньш, Дэнфорт), 10:56 — 1:0. Дэнфорт — 17 (Ержабек, Теденбю), 18:58 — 2:0. Демидов — 1 (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин), 41:00 — 2:1. Ержабек — 4 (п.в.), 59:54 — 3:1.

Вратари: Ежов — Сятери (58:31 — 59:54).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 24 (12+6+6) — 36 (9+7+20).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

19 января. Подольск. ЛД «Витязь».