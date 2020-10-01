«Витязь» по буллитам обыграл «Авангард»
22:24
«Витязь» в серии буллитов победил «Авангард» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий буллит реализовал Павел Воробей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Витязь» (Подольск) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Артюхин — 2 (Ларичев, Воробей), 23:52 — 0:1. Чинахов — 4 (бол., Зернов, Толчинский), 56:50 — 1:1.
Победный буллит: Воробей.
Вратари: Бобков — Ежов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 30 (9+12+7+2) — 37 (11+14+9+3).
Судьи: Оскирко, Соин.
1 октября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 1161 зритель.