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«Витязь» по буллитам обыграл «Авангард»

22:24
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«Витязь» в серии буллитов победил «Авангард» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий буллит реализовал Павел Воробей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Витязь» (Подольск) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Артюхин — 2 (Ларичев, Воробей), 23:52 — 0:1. Чинахов — 4 (бол., Зернов, Толчинский), 56:50 — 1:1.

Победный буллит: Воробей.

Вратари: Бобков — Ежов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (9+12+7+2) — 37 (11+14+9+3).

Судьи: Оскирко, Соин.

1 октября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 1161 зритель.

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