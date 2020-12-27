«Витязь» обыграл ЦСКА
27 декабря 2020, 19:17
«Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Победный гол забил Каспар Даугавиньш.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — ЦСКА — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Дэнфорт — 15 (Паутов, Даугавиньш), 8:01 — 1:0. Окулов — 12 (бол., Светлаков, Шалунов), 50:25 — 1:1. Даугавиньш — 11 (Дэнфорт), 58:08 — 2:1.
Вратари: Ежов — Шарыченков (59:12).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 30 (10+13+7) — 24 (8+4+12).
Судьи: Кулаков, Сергеев.
27 декабря. Подольск. ЛД «Витязь».
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