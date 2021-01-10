«Витязь» всухую переиграл «Нефтехимик»

«Витязь» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подмосковная команда всухую переиграла соперника со счетом 3:0.

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«Витязь» (Подольск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ларичев — 4 (Паутов, Малыхин), 1:37 — 1:0. Теденбю — 13 (бол., Даугавиньш, Дэнфорт), 25:45 — 2:0. Дэнфорт — 16 (п.в., Гребенщиков), 59:59 — 3:0.

Вратари: Ежов — Иванников (59:00 — 59:59).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (14+14+9) — 28 (10+9+9).

Судьи: Белов, Соин.

10 января. Подольск. ЛД «Витязь».