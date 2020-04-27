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Вице-президент «Магнитки»: «Почти договорились с Мозякиным, но тут грянула эта революция с глупой идеей повысить потолок»

27 апреля 2020, 11:15
Сергей Мозякин. Фото ХК «Металлург»
Сергей Мозякин. Фото ХК «Металлург»
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Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о переговорах по новому контракту с нападающим Сергеем Мозякиным.

— Договорились ли вы с Мозякиным?

— Пока ведем переговоры. Почти пришли к консенсусу, но тут грянула эта революция с идеей повысить потолок. Глупой идеей. Общее понимание нашли, но до 30 апреля все будет в подвешенном состоянии. (Игорь Еронко)

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