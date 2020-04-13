Вей, скорее всего, покинет ЦСКА

Нападающий ЦСКА Линден Вей с большой долей вероятности покинет армейский клуб. Об этом сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев.

— В ЦСКА уже подписано пять легионеров. Значит, Линден Вей уходит?

— Вы сами ответили на этот вопрос. Ларс Юханссон остается на место первого вратаря. О каких шести игроках может идти речь? ЦСКА, конечно, может взять шестого игрока, но это уже будет не Вей, а кто-то другой, который пойдет на небольшие условия. Своих игроков полно — зачем им иностранец. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

Вей защищает цвета армейцев с 2018 года. В сезоне-2019/20 на его счету 48 (13+35) очков в 52 играх регулярного чемпионата и 2 (1+1) очка в 4 матчах плей-офф