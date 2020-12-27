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Варфоломеев продолжит карьеру в минском «Динамо»

27 декабря 2020, 18:16
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Минское «Динамо» заключило двусторонний контракт до конца сезона с 25-летним российским нападающим Павлом Варфоломеевым, сообщает пресс-служба клуба.

Всего в КХЛ Варфоломеев сыграл в 225 матчах, набрал 88 (42+46) очков. Он выступал за «Югру», «Металлург» и «Витязь». В нынешнем сезоне форвард успел провести за подмосковный клуб 5 матчей и набрать 2 (1+1) очка.

В декабре 2017 года Варфоломеев был выбран лигой на Матч звезд КХЛ 2018 в команду дивизиона Харламова, как представитель «Югры».

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