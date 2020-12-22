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Валерий Брагин считает, что СКА провел хороший матч

Валерий Брагин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Брагин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер СКА Валерий Брагин высказал мнение, что его команда хорошо сыграла против ЦСКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Его коллега из ЦСКА Игорь Никитин ранее раскритиковал арбитров.

«Хороший матч с нашей стороны — сыграли агрессивно, все три периода придерживались этой линии, стопроцентных шансов у противника не было, а у нас были хорошие моменты, — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ. — Но ведя 3:1 в концовке, пропустили необязательные голы. Главное, что это нас не надломило, играли до конца, взяли верх по буллитам и рады победе».

Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/22/478995.html

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