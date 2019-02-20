Валерий Белов: "Просил помощников, чтобы они не говорили счет матча рижского "Динамо" с "Северсталью"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над минским "Динамо" (4:3) рассказал о том, как тренерский штаб следил за матчем рижского "Динамо" против "Северстали" (5:4 ОТ). Рижане с 62 очками занимают девятое место в Западной конференции, на 1 балл отставая от "Витязя".

– Сегодня была очень важная игра, – сказал Белов. – У нас затянулась неудачная серия из шести поражений. Конечно, в игре с ЦСКА ребята не смогли показать свою игру. Сегодня все равно чувствовалось это напряжение. Но мы наконец-то забили в большинстве, это помогло выиграть матч и взять эти важнейшие очки. Нам предстоит последняя игра в регулярном чемпионате, хотим пригласить всех болельщиков на хоккей поддержать нас. Чемпионат такой, что в последней игре определится восьмерка на Западе, поэтому матч с "Автомобилистом" будет интересным.

– Следили ли по ходу игры за матчем рижского "Динамо" с "Северсталью"?

– Кто-то следил. Я попросил помощников, чтобы они не говорили счет, чтобы не отвлекаться. Понял, что Рига выиграла, после окончания матча.

– После двух быстрых голов в начале первого периода не боялись, что команда снизит темп?

– Третий период начался неожиданно. Честно говоря, команда подрастерялась немножко. Думали, брать тридцатисекундный перерыв или нет, но решили этого не делать. Возможно, он пригодился бы в конце. Очень хорошо, что большинство сработало.

– Несколько удалений подряд было в конце второго периода и в начале третьего, с чем это связано?

– Это связано с тем, что судья зафиксировал нарушения правил. Удаление Мозика было непонятным, его самого перевели в партер.

– Как будете готовиться к "Автомобилисту?

– Традиционно, завтра соберемся. Сейчас есть время подумать над тем, что и как мы будем делать. Во всяком случае, матч будет непростой, поэтому команда должна быть готовой на сто процентов. (Владислав Уткин)

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