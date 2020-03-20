В тренерском штабе «Металлурга» и «Стальных лисов» произойдут изменения

«Металлург» сообщил о переменах, которые ждут тренерский штаб клуба.

Клуб не будет продлевать контракты с помощником главного тренера Иржи Калоусом и тренером вратарей Андреем Болсуновским, сообщает официальный сайт команды. Чех, учитывая ситуацию с международным сообщением, успел отправиться домой, а Болсуновский продолжает работать в Магнитогорске до окончания срока действующего контракта.

По обоюдному соглашению сторон досрочно прекращен контракт с главным тренером «Стальных лисов» Юрием Пановым, который так же отправился домой. Исполняющим обязанности главного тренера молодежной команды назначен Денис Платонов. Остальные позиции тренерского штаба пока остаются неизменными — специалисты работают согласно контрактам.