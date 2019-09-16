В суде прокомментировали задержание хоккеиста Мусатова

Пресс-секретарь Кузьминского районного суда Москвы Карина Каленова дала комментарий по поводу задержания хоккеиста Игоря Мусатова, которого обвиняют в мошенничестве на 45 миллионов рублей, сообщает RT.

— Материалы дела поступили в суд, однако пока рассмотрены не были, — приводит слова Каленовой RT. — На данный момент Мусатов не задержан.

Ранее стало известно, что экс-нападающему молодежной сборной России было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В ходе заседания Мусатов не признал вину и выразил недоумение от того, каким образом его объявили в розыск.

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