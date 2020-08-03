В «Сочи» трое заболевших коронавирусом

Как стало известно «СЭ», три хоккеиста «Сочи» сдали положительный тест на коронавирус.

Участие команды в предсезонном турнире, который пройдет в черноморском городе, под вопросом. При этом, по нашим данным, вероятность отмены всего соревнования в Сочи невелика. (Алена Гребенькова)

Отметим, что «Сочи» на прошлой неделе проводил контрольные матчи против олимпийской (молодежной) сборной России.