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В «Сочи» трое заболевших коронавирусом

3 августа 2020, 12:31
Три хоккеиста «Сочи» сдали положительный тест на коронавирус. Фото ХК «Сочи»
Три хоккеиста «Сочи» сдали положительный тест на коронавирус. Фото ХК «Сочи»
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Как стало известно «СЭ», три хоккеиста «Сочи» сдали положительный тест на коронавирус.

Участие команды в предсезонном турнире, который пройдет в черноморском городе, под вопросом. При этом, по нашим данным, вероятность отмены всего соревнования в Сочи невелика. (Алена Гребенькова)

Отметим, что «Сочи» на прошлой неделе проводил контрольные матчи против олимпийской (молодежной) сборной России.

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