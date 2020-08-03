В «Сочи» трое заболевших коронавирусом
3 августа 2020, 12:31
Как стало известно «СЭ», три хоккеиста «Сочи» сдали положительный тест на коронавирус.
Участие команды в предсезонном турнире, который пройдет в черноморском городе, под вопросом. При этом, по нашим данным, вероятность отмены всего соревнования в Сочи невелика. (Алена Гребенькова)
Отметим, что «Сочи» на прошлой неделе проводил контрольные матчи против олимпийской (молодежной) сборной России.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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