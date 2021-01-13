В сети появилось видео с оскорбительной песней хоккеистов рижского «Динамо» в адрес ЦСКА

В Instagram появилось видео, на котором хоккеисты рижского «Динамо» поют нецензурную песню в адрес ЦСКА.

— Сейчас будет песня о правде. Кто создавал нам проблемы, всему латвийскому народу? — говорят хоккеисты, после чего начинают петь по-латышски «Cska, suka dirsu» — это оскорбительное выражение по отношение к московской команде.

Однако это видео, видимо, было снято не после поражения «Динамо» от ЦСКА во вчерашней игре со счетом 1:7. Среди хоккеистов можно заметить действующего игрока рижан Андриса Джериньша, а также экс-форварда динамовцев Михелиса Редлихса, а также бывшего нападающего латвийцев Оскарса Батню, который сейчас выступает во Франции. По одной из версий, видео было снято два года назад.