СКА обыграл «Сибирь» в регулярном сезоне КХЛ — 6:4. Армейцы уступали по ходу встречи 0:2 и 1:3. Примечательно, что все 10 шайб в матчей забросили разныне хоккеисты.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:6 (2:0, 1:4, 1:2)

Голы: Комаров — 3 (Йокипакка), 8:11 — 1:0. Саюстов — 4 (бол., Гуркин, Миловзоров), 16:40 — 2:0. Кузьменко — 5 (Подколзин), 32:32 — 2:1. Пастухов — 1, 34:16 — 3:1. Ткачев — 5 (Николаев), 36:17 — 3:2. Дыбленко — 1 (Кирсанов), 37:35 — 3:3. Бринкман — 1 (Завгородний), 38:06 — 3:4. Шашков — 2 (Романцев, Алексеев), 43:42 — 4:4. Белов — 1, 51:28 — 4:5. Аалтонен — 4 (п.в., Завгородний), 59:34 — 4:6.

Вратари: Сятери (58:24 — 59:34) — Бердин.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 29 (6+10+13) — 30 (9+12+9).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

30 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

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