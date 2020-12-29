В «Барысе» новый тренер по физической подготовке

«Барыс» на своем сайте сообщил о заключении контракта с тренером Ринатом Абитовым.

Абитов является тренером по физической подготовке и реабилитации, специалистом по биомеханике.

Имеет более чем десятилетний опыт работы с профессиональными спортсменами из разных видов спорта в США, России и Казахстане.

Проводил реабилитацию и подготовку атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх. В данный момент также является консультантом медицинской школы Назарбаев Университета по вопросам спортивной медицины мужских и женских национальных команд по баскетболу и федерации триатлона.

В «Барысе» специалист будет выполнять функции тренера по физической подготовке и восстановлению хоккеистов.