В «Барысе» новый тренер по физической подготовке
«Барыс» на своем сайте сообщил о заключении контракта с тренером Ринатом Абитовым.
Абитов является тренером по физической подготовке и реабилитации, специалистом по биомеханике.
Имеет более чем десятилетний опыт работы с профессиональными спортсменами из разных видов спорта в США, России и Казахстане.
Проводил реабилитацию и подготовку атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх. В данный момент также является консультантом медицинской школы Назарбаев Университета по вопросам спортивной медицины мужских и женских национальных команд по баскетболу и федерации триатлона.
В «Барысе» специалист будет выполнять функции тренера по физической подготовке и восстановлению хоккеистов.
Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о заключении контракта с тренером Ринатом Абитовым.— ХК Барыс (@AstanaBarys) December 29, 2020
В «Барысе» специалист будет выполнять функции тренера по физической подготовке и восстановлению хоккеистов.https://t.co/WmmdZqqqLu pic.twitter.com/0CM3rU6BXp
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