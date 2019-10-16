В 9 клубах КХЛ есть хоккеисты с зарплатой не менее 70 миллионов рублей за сезон. Среди них нет «Спартака» и «Витязя»

«СЭ» опубликовал рейтинг самых дорогих хоккеистов КХЛ. В список из 54 игроков, которые получают не менее 70 миллионов рублей за сезон, попали представители девяти клубов: ЦСКА, СКА, «Металлург», «Авангард», «Автомобилист», «Локомотив», «Салават Юлаев», московское «Динамо» и «Ак Барс». Отметим, что в рейтинге нет хоккеистов «Спартака», а также одного из лидеров сезона «Витязя».

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