Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:6).

— Мы потратили много сил за последние две игры, и на третий матч их нам не хватило, — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ. — Сейчас самое главное — приехать домой и восстановиться перед следующим матчем. Что с составом у «Торпедо»? Все играли, кто мог.

— Когда стало известно, что против «Салавата» вы будете играть в три звена?

— Сегодня.

— Потери в составе — ключевой фактор в двух поражениях?

— Конечно.

— Оцените дебют в КХЛ Михасенка.

— Тяжело оценивать, потому что в КХЛ нужно привыкнуть к скорости, движению, принятию решений. Сегодня ему было тяжело, но нельзя судить только по одному матчу.