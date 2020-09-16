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«У «Торпедо» играли все, кто мог». Немировски — о разгроме от «Салавата»

16 сентября 2020, 02:22
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:6).

— Мы потратили много сил за последние две игры, и на третий матч их нам не хватило, — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ. — Сейчас самое главное — приехать домой и восстановиться перед следующим матчем. Что с составом у «Торпедо»? Все играли, кто мог.

— Когда стало известно, что против «Салавата» вы будете играть в три звена?

— Сегодня.

— Потери в составе — ключевой фактор в двух поражениях?

— Конечно.

— Оцените дебют в КХЛ Михасенка.

— Тяжело оценивать, потому что в КХЛ нужно привыкнуть к скорости, движению, принятию решений. Сегодня ему было тяжело, но нельзя судить только по одному матчу.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/15/472790.html

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