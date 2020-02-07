У нападающего «Динамо» Теему Пулккинена родилась двойня
11:16
У нападающего «Динамо» Теему Пулккинена родилась двойня, сообщает официальный сайт московского клуба. 7 февраля 28-летний финн стал отцом двух дочерей.
— От имени руководства Клуба, тренерского штаба, игроков и болельщиков поздравляем Тему с этим замечательным событием! Желаем крепкого здоровья маме и двум малышкам, которые только-только появились на свет, — говорится в поздравлении на сайте «Динамо».
В семье нападающего московского «Динамо» родилась двойня!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) February 7, 2020
От имени руководства Клуба, тренерского штаба, игроков и болельщиков поздравляем Тему с этим замечательным событием! Желаем крепкого здоровья маме и двум малышкам, которые только-только появились на свет.#МыДинамо pic.twitter.com/zyvnRkIREg
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