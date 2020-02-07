У нападающего «Динамо» Теему Пулккинена родилась двойня, сообщает официальный сайт московского клуба. 7 февраля 28-летний финн стал отцом двух дочерей.

— От имени руководства Клуба, тренерского штаба, игроков и болельщиков поздравляем Тему с этим замечательным событием! Желаем крепкого здоровья маме и двум малышкам, которые только-только появились на свет, — говорится в поздравлении на сайте «Динамо».