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У исполняющего обязанности главного тренера «Амура» подозрение на коронавирус

16 сентября 2020, 10:41
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Павел Торгаев получил первично положительный результат теста на коронавирус, сообщает РИА Новости.

По данным источника, в матче против рижского «Динамо» руководить действиями команды будет Олег Филимонов.

Матч «Амур» — «Динамо» состоится сегодня в Хабаровске. Начало — в 12.00.

В нынешнем сезоне КХЛ хабаровский клуб проиграл все шесть стартовых матчей.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200916/torgaev-1577302771.html

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