Тренин и Завгородний возвращаются в Северную Америку, Бердин обменян в «Сочи»

Форварды Яков Тренин и Дмитрий Завгородний, а также голкипер Михаил Бердин покидают СКА, сообщает пресс-служба клуба.

Тренин и Завгородний возвращаются в Северную Америку к открытию тренировочных лагерей НХЛ. Спортивные права на Бердина переходят в «Сочи» в обмен на денежную компенсацию.

Напомним, хоккеисты пополнили состав команды из Санкт-Петерубрга этой осенью.

Тренин в 21 игре отметился 7 (4+3) очками, на счету Завгороднего 3 (0+3) очка в 6 встречах, а Бердин сыграл за СКА 14 встреч, в которых в среднем отражал 91,2 процента бросков.