Тренин: «Хотел бы извиниться перед болельщиками СКА, не имеем права так играть»
02:15
Форвард СКА Яков Тренин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:4 ОТ).
«Хотел бы извиниться перед болельщиками, не имеем права так играть. Начали хорошо, потом ненужные удаления, которые дали шанс сопернику. Не первый раз такое случается, нужно работать над вторыми периодами и дожимать соперника», — приводит слова Тренина официальный сайт КХЛ.
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