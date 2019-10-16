Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Леонид Береснев прокомментировал результат матча с «Металлургом» (3:4 ОТ).

— Рабочий проигрыш, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». — Играли неплохо — тренерский штаб доволен. Да, есть какие-то моменты, над которыми нужно еще поработать. Но честно скажу, что таких курьезных голов, которые забивали сегодня команды, что мы, что «Металлург», я давно не видел. Счастье было на стороне соперника. Овертайм — три на три и мастерство играет большую роль. Идем дальше, будем работать.

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