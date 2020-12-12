Тренер «Северстали» Разин пригласил в команду Голышева из «Автомобилиста»
13:38
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин пригласил в команду нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева.
Специалист в своем Instagram представил турнирную таблицу, в которой каждая из команд занимает шестое место в своей конференции, имея одинаковое количество очков.
— Анатолий, скоро дедлайн. Давай к нам в Севрсталь. У нас больше шансво выиграть кубок, — подписан снимок.
Голышев в этом сезоне провел 31 матч и набрал 21 (9+12) очко.
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