Тренер «Северстали» оценил игру Вовченко и его лакросс-гол в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартак» (4:3) и оценил победный гол Даниила Вовченко в стиле лакросс.

— Все знали — и мы, и спартаковцы — цену сегодняшней игры. Она получилась и жесткой, и нервной, — цитирует Разина сайт «Спартака». — В начале и наших защитников трясло, и меня, можно сказать, «подколбашивало». Хорошо, что выровняли игру. Начало было нервное, потом мы её выровняли. Считаю, что мы очень хорошо играли. Второй гол, ненужный, пропустили. Ребята — молодцы. Ребят с победой. Идем дальше. Очень важная победа.

— Какой был ключевой момент в матче? Несколько раз «Спартак» догонял. Какой гол стал основным?

— Да все голы важные. И сравняли мы очень важный гол — Гуслистов забил. Кодола в большинстве гол забил тоже важный. Вихарев, скажем так, лёгкие нам приоткрыл, задышалось полегче в третьем периоде. Естественно, красивейший гол Вовченко, победный. Все голы — все важные и красивые, я считаю.

— Ожидали от Вовченко такого?

— Ожидал. Действительно, он старается. Хвалить не хочу, по сравнению с теми двумя сезонами, что я в «Северстали» — человек повзрослел.