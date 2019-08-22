«Трактор» заключил с Косовым полноценный контракт
22 августа 2019, 11:20
Нападающий Ярослав Косов заключил двусторонний контракт на один сезон с «Трактором», сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.
Ранее он подписывал с клубом лишь просмотровое соглашение. В прошлом сезоне 26-летний хоккеист провел в регулярном чемпионате КХЛ 28 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков.
Ярослав Косов заключил двусторонний контракт на один сезон с @HCTraktor1947 #KHLTransfers— KHL Media Team (@khlmediateam) August 22, 2019
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