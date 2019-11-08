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«Трактор» заключил с Авциным контракт до конца сезона

8 ноября 2019, 16:53
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Нападающий Александр Авцин и «Трактор» заключили соглашение до конца сезона-2019/20. Договор является двусторонним, сообщает официальный сайт клуба.

Авцин уже провел за челябинцев три встречи, которые допускает просмотровый контракт. Он набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «0».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=23449

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