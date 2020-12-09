«Йокерит» в гостях обыграл «Трактор»

«Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» со счетом 5:2.

В составе финской команды отличились Давид Скленичка, Брайан О'Нейлл, Джордан Шредер, Вели-Матти Савинайнен и Антти Пильстрем. Хозяева ответили шайбами Ярослава Косова и Сергея Калинина.

После этого матча «Йокерит» с 37 очками расположился на шестом месте Западной конференции, «Трактор» с 44 очками — на четвертой строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Голы: Скленичка — 4 (Юнттила, Крейчик), 11:57 — 0:1. О`Нилл — 7 (Кивисте, Крейчик), 31:22 — 0:2. Шредер — 7 (бол.), 39:42 — 0:3. Савинайнен — 9 (Хаапала, Крейчик), 46:06 — 0:4. Косов — 7 (Авцин), 51:12 — 1:4. Калинин — 10 (Оберг), 51:33 — 2:4. Пильстрем — 1 (п.в., Савинайнен), 59:49 — 2:5.

Вратари: Вилл (59:30 — 59:49) — Линдбек.

Штраф: 31 — 10.

Броски: 20 (9+6+5) — 23 (6+11+6).

Судьи: Одиньш, Оленин.

9 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.