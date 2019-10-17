«Трактор» уступил «Витязю» и потерпел третье поражение подряд

«Трактор» проиграл «Витязю» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:3. Заброшенными шайбами в составе клуба из Московской области отметились Пекка Йормакка, Павел Чернов и Алексей Макеев. У «Трактора» отличился Егор Фатеев.

«Витязь» с 29 очками занимает 3-е место на «Западе». «Трактор» располагается на 8-й строчке на «Востоке», имея в активе 18 баллов.

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Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Йормакка — 3 (бол., Ержабек, Макеев), 6:29 — 1:0. Чернов — 4, 21:54 — 2:0. Макеев — 4 (Семин, Швец-Роговой), 30:19 — 3:0. Фатеев — 1 (Терещенко), 58:36 — 3:1.

Вратари: Ежов — Федотов (59:31).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (13+8+9) — 23 (8+9+6).

Судьи: Лаврентьев, Сидоренко.

17 октября. Подольск. ЛД «Витязь».

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