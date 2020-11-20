«Трактор» расторг контракт с Лещенко

«Трактор» объявил о расторжении контракта с нападающим Вячеславом Лещенко.

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий не провел ни одного матча в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард пополнил состав челябинского клуба в мае в результате обмена с «Сочи». В начале ноября «Трактор» поместил игрока в список отказов.

Всего в КХЛ Лещенко провел 292 матча, набрал 98 (44+54) очков.