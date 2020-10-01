«Трактор» одержал победу в матче с «Динамо»

«Трактор» победил московское «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Лукаш Седлак, Томаш Гика, Ник Бэйлен и Ярослав Косов. У динамовцев забивали Тему Пулккинен и Даниил Тарасов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Седлак — 4 (бол., Бэйлен, Полыгалов), 11:32 — 0:1. Гика — 2 (бол., Седлак, Основин), 20:26 — 0:2. Пулккинен — 2 (Чайковски, Хиетанен), 26:05 — 1:2. Тарасов — 5 (бол., Хиетанен, Шипачев), 40:24 — 2:2. Бэйлен — 4 (Основин, Седлак), 41:12 — 2:3. Косов — 2 (Полыгалов, Манухов), 45:27 — 2:4.

Вратари: Еременко (57:46) — Вилл.

Штраф: 20 — 10.

Броски: 41 (11+16+14) — 20 (7+11+2).

Судьи: Гашилов, Щенев.

1 октября. Москва. «ВТБ Арена». 2117 зрителей.