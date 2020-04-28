«Трактор» и «Ак Барс» сыграют шоу-матч в CS:GO

30 апреля игроки «Трактора» и «Ак Барса» проведут шоу-матч в CS:GO. Они проведут серию до двух побед. Составы на игру от обеих команд будут анонсированы позже.

Ранее хоккеисты «Трактора» провели шоу-матч в CS:GO против игроков сборной России по хоккею, за которую выступали Евгений Кузнецов, Антон Бурдасов, Василий Демченко, Игорь Ожиганов и Максим Мамин. Встреча прошла на картах Mirage и Dust2, победу одержала команда сборной России.