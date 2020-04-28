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«Трактор» и «Ак Барс» сыграют шоу-матч в CS:GO

28 апреля 2020, 16:05
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30 апреля игроки «Трактора» и «Ак Барса» проведут шоу-матч в CS:GO. Они проведут серию до двух побед. Составы на игру от обеих команд будут анонсированы позже.

Ранее хоккеисты «Трактора» провели шоу-матч в CS:GO против игроков сборной России по хоккею, за которую выступали Евгений Кузнецов, Антон Бурдасов, Василий Демченко, Игорь Ожиганов и Максим Мамин. Встреча прошла на картах Mirage и Dust2, победу одержала команда сборной России.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/traktor-i-ak-bars-sygrayut-shou-match-v-cs-go

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