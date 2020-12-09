«Торпедо» выменяло 17-летнего защитника у «Трактора»
19:18
«Торпедо» и «Трактор» совершили обмен. Систему нижегородского клуба пополнил защитник юниорской сборной России (U-17) Николай Сафронов, сообщает сайт клуба.
Взамен челябинский клуб получил денежную компенсацию.
В юношеских командах «Трактора» Сафронов набрал 225 (94+131) очков в 250 матчах. В 16-летнем возрасте он дебютировал в Молодежной хоккейной лиге и был вызван в юношескую сборную России.
В нынешнем сезоне 17-летний защитник провел 5 игр в МХЛ в составе клуба «Белые медведи».
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