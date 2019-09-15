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«Торпедо» всухую переиграло «Авангард»

15 сентября 2019, 19:21
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» приехал в гости к «Торпедо». Команда из Нижнего Новгорода одержала победу со счетом 3:0.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Омск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Хауден — 1 (Ураков, Варнаков), 12:22 — 1:0. Бочаров — 3 (бол., Шредер), 26:28 — 2:0. Жафяров — 4 (Шредер, Геноуэй), 30:29 — 3:0.

Вратари: Линдбек — Бобков (Судницин, 27:23).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (9+12+10) — 25 (11+5+9).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

15 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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