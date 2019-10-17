«Торпедо» разгромило минское «Динамо» со счетом 6:0

Минское «Динамо» дома уступило «Торпедо» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Станислав Бочаров, Джордан Шредер, Дамир Жафяров, Сергей Гончарук, Пол Щехура и Кирилл Ураков.

«Динамо» с 15-ю очками находится на 10-м месте на Западе. У «Торпедо» 23 очка и четвертое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Голы: Бочаров — 5 (Шенфельд), 10:56 — 0:1. Шредер — 7 (Жафяров, Аляев), 12:07 — 0:2. Жафяров — 9 (бол., Варнаков, Шенфельд), 19:27 — 0:3. Гончарук — 2 (Щехура), 23:39 — 0:4. Щехура — 2 (Гончарук, Мишарин), 50:01 — 0:5. Ураков — 1 (Гончарук, Ильин), 56:36 — 0:6.

Вратари: Энрот — Тихомиров.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 24 (9+5+10) — 28 (11+9+8).

Судьи: Ансонс, Гамалей.

17 октября. Минск. «Минск-Арена».

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