23:25 4 марта | Хоккей — КХЛ

"Торпедо" отомстило "Барысу" за второй матч

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В четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина "Торпедо" победило "Барыс" в овертайме, ликвидировав отставание в три шайбы.

Это седьмой случай в истории КХЛ, когда команда, уступавшая по ходу игры двух голов, добилась итогового успеха. Рекорд делят "Трактор" в 2012 году превративший 2:6 в 7:6 и "Барыс", несколько дней назад перевернувший второй матч серии с "Торпедо" (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда команда побеждала в матче Кубка Гагарина, отыграв минимум три шайбы

Дата

Стадия

Матч

Счет по ходу матча

03.04.2009

Финал

Ак Барс – Локомотив – 4:3 ОТ

0:3

10.03.2010

Второй раунд

Динамо – Спартак – 3:4 ОТ

3:0

11.03.2010

Второй раунд

Ак Барс – Барыс – 4:3 ОТ

0:3

04.03.2012

Второй раунд

Югра – Трактор – 6:7

6:2

28.03.2012

Финал конференции

СКА – Динамо – 4:5 ОТ

3:0

28.02.2019

Первый раунд

Барыс – Торпедо – 5:4 ОТ

0:4

04.03.2019

Первый раунд

Торпедо – Барыс – 5:4 ОТ

0:3
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